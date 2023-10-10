ФАС открыла дело из-за роста цен на дизельное топливо

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против дочерней компании «Лукойла» в Нижегородской области из-за необоснованного повышения цен на дизельное топливо в мелкооптовой продаже, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Антимонопольный орган выявил признаки нарушения закона о защите конкуренции на топливном рынке в регионе. По результатам анализа Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» за установление монопольно высокой цены на рынке мелкооптовой реализации дизельного топлива и установление различных мелкооптовых цен на дизельное топливо на территории Нижегородской области», — указано в сообщении.

Речь идет о повышении наценки на дизтопливо в мелком опте с 9,2% до 17,7%.

Ранее руководитель Министерства энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов заявил, что меры правительства РФ по стабилизации топливного рынка уже привели к снижению цен на АЗС.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.