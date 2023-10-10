Артемий Лебедев стал директором по дизайну VK

Российского дизайнера Артемия Лебедева назначили директором по дизайну социальной сети «ВКонтакте». Об этом журналистам сообщила пресс-служба соцсети.

«Артемий Лебедев присоединился к команде «ВКонтакте», чтобы улучшить опыт использования продуктов соцсети и сделать их доступнее для пользователей», — говорится в публикации.

В пресс-службе уточнили, что Лебедев займется управлением дизайном продуктов «ВКонтакте», формированием принципов и подходов к работе над пользовательскими интерфейсами и разработкой общего видения дизайна социальной сети.

До этого управляющий партнер консалтинговой компании Prognosis Сергей Сбитнев заявлял, что «ВКонтакте» является бесспорным лидером среди российских соцсетей. Он отмечал, что на это указывают и результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и практика в коммуникациях и маркетинге.

Ранее ВЦИОМ представил результаты опроса о пользовании социальными сетями и мессенджерами в России. Аналитики пришли к выводу, 86% россиян, пользующихся хотя бы одной социальной сетью или мессенджером, проводят в них время практически ежедневно.

До этого Артемий Лебедев попросил прощения у Кадырова.