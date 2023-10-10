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Курс рубля снизился к доллару и юаню

Курс доллара на Московской бирже вырос до 99,66 рубля

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Курс доллара в начале торгов 10 октября рос до 99,66 рубля, китайский юань — до 13,66 рубля, евро — до 105,52 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс американской валюты по состоянию на 7:07 мск вырос на 34 копейки и достиг отметки в 99,66 рубля.

Курс китайской валюты поднимался на 7 копеек, до 13,66 рубля, а курс европейской валюты — на 77 копеек, до 105,52 рубля.

В самом начале торгов доллар торговался в диапазоне 99-99,68 рубля, юань — в пределах 13,58-13,66 рубля, евро — в районе 105,29-105,52 рубля.

Накануне финансовый эксперт Андрей Верников заявил, что текущий курс доллара США выше 100 рублей не устраивает российские власти и они используют имеющиеся возможности, чтобы снизить его до диапазона 85-92 рубля. По его словам, новый подъем ключевой ставки ЦБ маловероятно окажется эффективным и сработает.

Руководитель Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявлял, что курс рубля должен быть предсказуемым для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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