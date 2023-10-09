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Бизнесмен Фридман вернулся в Москву

Фридман приехал в Москву из-за эскалации израильско-палестинского конфликта

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Российский бизнесмен Михаил Фридман заявил, что прибыл в Москву из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает Bloomberg.

«Неделю назад я переехал в Израиль. Сейчас я прилетел в Москву из-за сложившейся ситуации», — заявил Фридман.

По его словам, он планирует вернуться в Израиль для постоянного проживания после завершения боевых действий.

До этого стало известно, что российский бизнесмен, миллиардер, совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль.

По информации источника РБК, близкого к бизнесмену, в настоящее время бизнесмен находится в Москве и «планирует посещать Россию регулярно».

Фридман стал одним из первых крупных российских бизнесменов, оказавшихся под санкциями из-за начала российско-украинского конфликта. 28 февраля 2022 года ограничения на Фридмана наложил Евросоюз, а позднее, в марте, и Великобритания, где он жил. Бизнесмен жаловался, что находится в Лондоне в условиях заморозки счетов и карточек как под домашним арестом.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

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