Германия приостановила финансирование проектов по развитию Палестины

Федеральное министерство экономического сотрудничества Германии приостановит финансирование своих проектов по развитию Палестины, в то время как Министерство иностранных дел ФРГ продолжит гуманитарную поддержку региона. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра развития Германии Сеньи Шульце, ведомство приостановит финансирование палестинских проектов на время проверки. В ее рамках которой с израильской стороной Берлин обсудит совмещение организации мира в регионе, а также безопасность для Израиля с проектами по развитию Палестины, подчеркнула министр.

Шульце подчеркнула, что ведомство одобрило на 2023 и 2024 годы порядка €125 млн на финансирование проектов, касающихся обеспечения водой, образования для местного населения и создания рабочих мест.

До этого еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливер Вархелли заявил, что ЕС приостанавливает все платежи в пользу палестинцев и пересматривает совместные проекты из-за эскалации конфликта с Израилем.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее министр обороны Израиля Галант объявил о введении режима ЧП по всей стране.