Эксперты назвали причину перегрева российского рынка недвижимости

Российский рынок недвижимости перегрелся из-за широкого использования льготный ипотеки, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

По словам директора департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталия Костюкевича, одним из признаков перегрева рынка недвижимости является опережающий рост цен на жилье на первичном рынке по сравнению со «вторичкой», так как льготная ипотека выдается на приобретение квартир в новостройках.

Вице-президент фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди уточнила, что в течение долгого времени цены на квартиры в новостройках были ниже цен на «вторичку», так как новые дома обычно строятся в отдаленных районах, в то время как «вторичка» располагается в районах с развитой инфраструктурой.

«Из-за существенной разницы в процентных ставках по льготным и собственным ипотечным программам, особенно после повышения ключевой ставки, спрос сдвинулся в пользу новостроек, и цены на них растут рекордными темпами», — добавил Костюкевич.

До этого член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков говорил, что Российские застройщики продолжат уменьшать площадь квартир, чтобы скрыть их растущую стоимость.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.