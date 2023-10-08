Власти РФ рассказали, как вернуть деньги за оплаченный тур в Израиль

Министерство экономического развития России (МЭР) рассказало, что делать туристам, чтобы вернуть деньги за оплаченную путевку в Израиль, передает РИА Новости.

В министерстве пояснили, что для этого необходимо направить требование о расторжении договора или его изменении туроператору. Таким образом можно будет уладить вопрос в досудебном порядке.

«В таком заявлении, которое направляется туроператору на официальный адрес электронной почты или на юридический адрес компании, следует сослаться на 14 статью 132 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и рекомендации Министерства экономического развития России», — сообщили в Минэкономразвития.

В ведомстве уточнили, что если туроператор не выходит на связь, то можно направить претензию в суд, ссылаясь ту же статью и рекомендации министерства.

До этого Минэкономразвития посоветовало туристическим операторам страны не продавать туры в Израиль на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.