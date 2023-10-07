Red Wings сокращает полеты между Россией и Израилем

Авиакомпания Red Wings решила временно сократить количество полетов между Россией и Израилем на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Авиакомпания Red Wings сообщает о временном сокращении программы полетов с территории Российской Федерации в/из аэропорт Тель-Авив», — указал авиаперевозчик.

Свое решение в компании объяснили возникновением рисков безопасности в рамках выполнения полетов в Израиль и «высшим приоритетом обеспечения безопасности пассажиров».

До этого зарубежные авиакомпании начали отменять и переносить рейсы в Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной.

С раннего утра 7 октября Израиль подвергается обстрелу со стороны сектора Газа: движение ХАМАС объявило Израилю войну. Боевики проникли в 14 населенных пунктов на юге Израиля.

Армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС под названием «Железные мечи».

Ранее движение «Талибан» (организация запрещена в России) обратилось к Ирану, Иордании и Ираку с просьбой о пропуске своих войск в Израиль, чтобы помочь ХАМАС «завоевать Иерусалим».