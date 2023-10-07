В Госдуме рассказали, куда вкладываться россиянам кроме рубля

На фоне нового ослабления рубля россиянам лучше вкладывать сбережения не в алмазы и платину, а в свое образование и здоровье, заявил в беседе с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко. По его мнению, вкладываться в биржевой товар сейчас равносильно игре в лотерею.

«Например, алмазы, золото, платина или серебро — это все биржевой товар. Исходя из этого, ориентироваться, какая будет ставка по этим позициям, очень сложно. То же самое, как и по акциям предприятий, потому что сегодня все российские предприятия внутри испытывают трудности. За исключением сырьевых поставок, сырьевого экспорта. Но в то же время хочу обратить внимание, что сырьевой экспорт очень зависит от мировой конъюнктуры. Мировая конъюнктура подразумевает под собой, что это биржевой товар и завтра обвал или какой-то катаклизм природный, или экономический кризис в какой-либо стране, повлечет за собой последствия. Соответственно, дальше это скажется на стоимости акций или на капитализации той или иной компании. Поэтому здесь абсолютная сейчас, к сожалению, лотерея. И делать прогнозы очень сложно, потому что впереди выборный год. И в Российской Федерации в принципе ориентиры есть, в Америке, в других странах», — сказал Савченко.

Если накопления, личные или семейные, небольшие, то их лучше вкладывать в себя, посоветовал парламентарий.

«Инвестиции в образование, в свое здоровье — это самый лучший вклад. Это самый безопасный, самый инвестиционно гарантированный», — заключил Савченко.

6 октября на закрытии торгов Мосбиржи курс доллара составил 100,405, евро — 105,7725 рубля.

Президент России Владимир Путин 5 октября в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что мировая финансовая система, cозданная на основе доллара, постепенно рушится. По его словам, валюта является производной от мощи экономики государства, которое эмитирует эту валюту, а доля американской экономики в мировом ВВП сокращается.

Ранее в Госдуме заявили, что рубль падает из-за ненужных России рупий.