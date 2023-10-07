Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Квартиру Зеленских в Ялте могут продать почти за 25 млн рублей

Национализированную квартиру Зеленских в Ялте хотят продать за 24,6 млн рублей

close
100%
Телеграм-канал «NEWS.ru | Новости»

Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на торги квартиру в поселке Ливадия города Ялты, принадлежавшую жене Владимира ЗеленскогоЕлене Зеленской. Об этом сообщается в системе ГИС «Торги».

Данная жилая площадь была национализирована.

Известно, что первоначальная сумма квартиры составляет 24,6 млн рублей.

Квартира находится в Ливадии на улице Батурина, ее площадь составляет 119,5 кв. м.

В 2022 году глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью. С осени 2022 года в российской республике было национализировано около 750 объектов.

До этого председатель госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что средства от продажи квартиры Зеленского в Ялте направят на нужды СВО. Соответствующие действия будут выполнены и в отношении олигархов Украины, чье имущество находится на территории полуострова.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий