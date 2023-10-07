Квартиру Зеленских в Ялте могут продать почти за 25 млн рублей

Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на торги квартиру в поселке Ливадия города Ялты, принадлежавшую жене Владимира Зеленского — Елене Зеленской. Об этом сообщается в системе ГИС «Торги».

Данная жилая площадь была национализирована.

Известно, что первоначальная сумма квартиры составляет 24,6 млн рублей.

Квартира находится в Ливадии на улице Батурина, ее площадь составляет 119,5 кв. м.

В 2022 году глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью. С осени 2022 года в российской республике было национализировано около 750 объектов.

До этого председатель госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что средства от продажи квартиры Зеленского в Ялте направят на нужды СВО. Соответствующие действия будут выполнены и в отношении олигархов Украины, чье имущество находится на территории полуострова.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.