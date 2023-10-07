В Fitch Ratings не будут публиковать данные об экономике Белоруссии

Агентство Fitch Ratings заявило, что приняло решение отозвать рейтинги Белоруссии и об отказе размещать новые на фоне отсутствия достаточной информации о состоянии экономики страны. Об этом сообщается на сайте агентства.

«Fitch Ratings отозвало рейтинги Беларуси, в том числе долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне «RD» (ограниченный дефолт)», — пояснили в Fitch.

Стало известно, что отзыв рейтингов Белоруссии мотивирован «отсутствием достаточного участия в рейтинговом процессе эмитента».

В будущем Fitch не станет составлять рейтинги или аналитические справки по обстановке на территории Белоруссии.

До этого белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой заявил, что санкции коснулись почти половины экономики страны в 2022 году. По его словам, в прошлом году была серьезная угроза снижения экономики.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.