Правительство решило восстановить топливный демпфер

Российские власти утвердили дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

В частности, властями принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер.

В кабмине указали, что изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке.

В сообщении отмечается, что данное решение позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом и сдержать рост оптовых биржевых цен, что поспособствует поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции.

Кроме того, правительство увеличило нормативы обязательных продаж на бирже бензина марки Аи-95 до 15% (ранее 13%) и дизельного топлива — до 12,5% (9,5%).

До этого Федеральная антимонопольная служба потребовала, чтобы нефтяные компании и независимые автозаправочные станции снизили цены на бензин до экономически обоснованного уровня. Руководитель ФАС Максим Шаскольский заявил, что потребители на внутреннем рынке, в том числе сельхозпроизводители, должны быть обеспечены топливом. Российский президент Владимир Путин ранее отмечал рост розничных цен на бензин и призывал правительство плотнее работать с топливными компаниями. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.