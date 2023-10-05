Эксперт оценил демпферные выплаты нефтяникам

Доцент Финансового университета Леонид Крутаков заявил в авторской колонке для ng.ru, что «урезанные Минфином с 1 сентября выплаты по демпферу для нефтяных компаний пока что не отражены в данных, опубликованных министерством в среду».

Он добавил, что «из-за высокой цены на нефтепродукты, демпферные выплаты властей нефтяникам за сентябрь де-факто составят 0».

«Все выплаты по демпферу идут как часть возврата из выплачиваемого нефтяниками же НДПИ в бюджет страны», — отметил Крутаков.

По его словам, нефтяная отрасль - единственная сырьевая отрасль России, которая платит, по сути своей, прогрессивный налог.

«Уровень НДПИ зависит от экспортной цены на нефть. Возвращаясь к тем же данным, опубликованным Минфином в среду, можно легко посчитать, что в январе-сентябре нефтяники выплатили в бюджет РФ 5,038 трлн рублей налога на НДПИ. Таким образом, в виде демпфера государство вернуло компаниям лишь 22,6% от этой суммы. А если учесть таможенные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов, которые за девять месяцев составили 262 млрд рублей, то это соотношение будет еще меньшим», — отметил Крутаков.

По его словам, НДПИ взимается только с добывающих компаний, а эффект от демпферных выплат для сдерживания внутренних цен получают все сбытовые компании.

«Объем экспортных поставок у российских ВИНК тоже сильно разнится. Сбытовая инфраструктура «Лукойла» выстроена под экспорт «своего» топлива по системе продуктопроводов. «Сургутнефтегаз» на экспорт отправляет 85% «своего» дизеля. А системообразующая для отрасли «Роснефть», например, весь произведенный бензин «Евро-5» реализует на внутреннем рынке», — сказал Крутаков.

Также он отметил, что демпфер в одинаковом объеме получают и те компании, которые ориентированы на обеспечение внутреннего рынка, и те, которые стремятся максимизировать свои доходы за счет экспортных поставок.

«Минфин выступает в роли регулировщика потоков «чужих» денег. Необходимо напомнить, что налоговая нагрузка на нефтяную отрасль России составляет беспрецедентные для всего мира 78%. Общий уровень изъятий с учетом роста затрат на транспорт, электроэнергию и ставки банковских кредитов составляет свыше 90%. Только одна компания «Роснефть» за 2022 год заплатила в бюджет РФ свыше 4 трлн рублей, за последние пять лет – 18 трлн рублей», — заключил Крутаков.