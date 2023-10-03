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Илон Маск стал самым богатым человеком в США

Илон Маск вновь стал самым богатым американцем в списке Forbes

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Global Look Press

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в очередной раз возглавил ТОП-400 богатейших граждан США, который ежегодно составляет журнал Forbes.

Состояние Маска журнал оценивает в $251 млрд и отмечает, что такая же сумма была и в прошлом году. При чем в этом году он приобрел соцсеть Twitter гораздо дороже, чем предполагалось изначально, падали акции Tesla, а также он выступал в различные споры в интернете с такими людьми, как президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Тайваня, а также вызвал медиамагната Марка Цукерберга на бой в клетке.

Маск оказался на $90 млрд богаче, чем второй номер в этом списке основатель Amazon Джефф Безос, и на $93 млрд — Ларри Эллисона, который является основателем и председателем Совета директоров ИТ-компании Oracle.

В целом самые богатые люди США стали на $500 млрд богаче, чем год назад, подчеркивает издание.

Ранее в США 22-летний житель Калифорнии Бенджамин Броди подал иск о клевете против Маска.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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