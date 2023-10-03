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В СФ предложили поощрять регионы за большие отчисления в федеральный бюджет

Матвиенко предложила поощрять регионы, много перечисляющие в федеральный бюджет

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением поощрять регионы России, которые значительные средства перечисляют в федеральный бюджет, чтобы поддерживать мотивацию, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, некоторые регионы отчисляют в федеральный бюджет значительно больше средств, чем оставляют себе.

«Регионы стараются, зарабатывают как можно больше налоговых доходов, а у них раз — чем больше они зарабатывают, тем больше снимают. Исчезает мотивация хорошо работать», — пояснила спикер Совфеда.

Она предложила министру финансов Антону Силуанову начислять таким российским субъектам бонусы или дополнительные трансферты, дополнительные субвенции ипреференции на решение региональных проблем.

Также Матвиенко посчитала ненужным менять методику распределения налогов.

До этого Матвиенко сказала, что штрафы с девятью нулями в регионах выписывают из-за «трухи в голове».

Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.

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