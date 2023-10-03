В ЦБ назвали срок получения доходов при вложениях в золото

Рентабельность вложений в золото может достигать 60%, но для этого нужно ждать не менее 10 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт отдела развития финансового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Евтеев.

«При длинном горизонте вложений в золото средняя рентабельность составит 50-60%, а в случае глобальных потрясений (например, пандемии) она будет еще выше. При краткосрочных операциях в пределах года или нескольких месяцев рентабельность может быть значительно ниже и колебаться от 0 до 15%. Для быстрого заработка и спекуляций вариант с инвестициями в золото не подходит. Размещение своих средств в любой драгметалл лучше планировать с дальним горизонтом, лучше лет на пять-десять», — подчеркнул Евтеев.

Эксперт рассказал, что есть несколько вариантов вложений в драгметалл – золотые слитки, инвестиционные монеты, обезличенные металлические счета, золотые паевые инвестиционные фонды, акции, а также производные финансовые инструменты на золото.

У каждого из инструментов свои нюансы. Например, выгоднее покупать большие золотые слитки, уточнил Евтеев. Также важно бережно хранить слитки и монеты, ведь от их товарного вида зависит цена продажи, добавил он.

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