Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине в обменниках подорожал американский доллар

«РБК-Украина»: доллар подорожал на Украине после отмены фиксированного курса

close
100%
Depositphotos

Доллар в обменниках Украины подорожал на 25 копеек в первый день после отмены фиксированного курса валюты регулятором. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Ранее Нацбанк Украины сообщал, что с 3 октября отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса.

«По состоянию на утро 3 октября средний курс доллара на Украине вырос на 25 копеек, до 38,4 гривны ($1,04), курс евро вырос на 10 копеек, до 40,8 гривны ($1,1)», — указывает агентство.

Украинский регулятор с конца июля 2022 года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 за американский доллар.

В конце сентября Министерство финансов Украины сообщало, что Украина получила $100 млн от Великобритании через целевой фонд Всемирного банка, средства должны пойти на компенсацию пенсионных выплат.

До этого глава американского агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр рассказала о сложностях с отслеживанием денежных потоков, которые Вашингтон направляет Киеву в качестве поддержки.

Ранее сообщалось, что на Украине повысят налоги для финансирования ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий