На Украине в обменниках подорожал американский доллар

Доллар в обменниках Украины подорожал на 25 копеек в первый день после отмены фиксированного курса валюты регулятором. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Ранее Нацбанк Украины сообщал, что с 3 октября отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса.

«По состоянию на утро 3 октября средний курс доллара на Украине вырос на 25 копеек, до 38,4 гривны ($1,04), курс евро вырос на 10 копеек, до 40,8 гривны ($1,1)», — указывает агентство.

Украинский регулятор с конца июля 2022 года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 за американский доллар.

В конце сентября Министерство финансов Украины сообщало, что Украина получила $100 млн от Великобритании через целевой фонд Всемирного банка, средства должны пойти на компенсацию пенсионных выплат.

До этого глава американского агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр рассказала о сложностях с отслеживанием денежных потоков, которые Вашингтон направляет Киеву в качестве поддержки.

Ранее сообщалось, что на Украине повысят налоги для финансирования ВСУ.