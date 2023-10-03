Финансовый аналитик раскритиковал Минэкономразвития за излишний оптимизм

Оптимистичные прогнозы Минэкономразвития еще ни разу не сбывались, заявил финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с Tsargrad.tv. Так он отреагировал на заявления представителей экономического блока на Московском финансовом форуме.

Специалисты на форуме отмечали, что в России стабилизируется экономическая ситуация. Глава Минфина Антон Силуанов пошутил про разогнанную инфляцию, отметив, что цены в стране нормальные, «если ничего не покупать».

Такой оптимизм Левченко назвал неуместным, заявив, что Россия находится в «неопределенной ситуации» и пытается переориентироваться с Запада на Восток. По мнению финансиста, это неверный путь.

«Мы были холопами у Запада, а теперь мы хотим быть холопами и у Запада, и у Востока? Ну нет! Лично я против! Как было в старом советском мультике: «А Баба-Яга против!». Ну вот я здесь такая Баба-Яга. Потому что надо ориентироваться на самих себя, прежде всего», – убежден Левченко.

Напомним, по итогам августа в России выпуск товаров и услуг вырос на 7,3%, промышленной продукции – на 5,4%. Самыми динамичными отраслями промышленности в августе стали производство компьютеров, электроники, изготовление мебели и производство автотранспорта.

Силуанов ранее заявил, что расходы бюджета России будут профинансированы без заимствований на рынке.