В России хотят запретить потребителям бесплатно уходить из сети на собственную генерацию

Глава «Россетей» Андрей Рюмин направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением ввести запрет на переход промпредприятий на собственную генерацию без компенсационных выплат. По данным «Коммерсанта», Путин оценил инициативу как справедливую и поручил правительству проработать этот вопрос.

Рюмин мотивирует свое предложение тем, что уход крупных промышленных потребителей на частичное использование энергии от собственных электростанций приводит к снижению загрузки сетей «Россетей» и росту тарифов для остальных потребителей. В качестве компенсационной меры он предлагает взимать с ушедших в самостоятельную генерацию компаний плату за недополученную выручку.

Однако в промышленных объединениях считают, что подобные инициативы только ускорят отток бизнеса от централизованного энергоснабжения на собственные нужды. Кроме того, эксперты отмечают сложность в расчете размера компенсационного сбора.

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