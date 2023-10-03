В Совфеде рассказали о приоритетах федерального бюджета на 2024 год

В следующем году доходы федерального бюджета прогнозируются на уровне около 35 триллионов рублей, расходы — 36,5 триллиона рублей, что позволит выполнить обязательства по всем социальным программам и не только. О том, какие приоритеты будут учтены в бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, «Парламентской газете» рассказал первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин. Парламентские слушания, посвященные проекту финансового документа, пройдут в Совете Федерации 3 октября.

По его словам, прежде всего бюджет будет социально ориентированным, а также сохранит пакет поддержки всем ключевым отраслям экономики, которые были разработаны по поручению президента России Владимира Путина в период пандемии и введения санкций. Еще одним приоритетом бюджета станет рост доходов. Рябухин уточнил, что в ходе создания проекта главного финансового документа страны старались учесть все расчеты и инициативы сенаторов, которые, в том числе, коснулись отраслей, нуждающихся в допподдержке.

«В том числе развитие первичного звена здравоохранения — это позиция президента, ремонт школ — партийный проект «Единой России» и так далее, и так далее», — сказал парламентарий.

Накануне сообщалось, что правительству России было поручено максимально доступно и понятно информировать людей обо всех программах и проектах в регионах, которые предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2024.

Ранее депутат Госдумы призвал увеличить налоги ради бюджета России.