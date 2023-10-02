Стало известно новое название Actimel в России

Пробиотический кисломолочный продукт Actimel поменяет название в России и будет выпускаться под именем Actimuno. Об этом сообщает пресс-служба компании Health & Nutrition (бывшее российское подразделение французской Danone).

Производитель утверждает, что продукт с новым названием будет производиться по тем же стандартам, с теми же вкусовыми характеристиками и на тех же производственных мощностях. Также не изменятся технология производства и рецептура.

10 июля стало известно, что компания меняет название бренда «Активиа» на «АктиБио» для российского рынка. По информации пресс-службы, изменения касаются только названия и дизайна упаковки. Сама продукция остается неизменной.

16 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в компаниях Danone и «Балтика» вводится временное управление Росимущества.

18 июля сообщалось, что замглавы чеченского правительства, министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев назначен генеральным директором «Данон Россия». Он занял эту должность, сменив Каппетти Чарли Виктора Хенрикуса.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».