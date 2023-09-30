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Назван размер внешнего долга Молдавии за первое полугодие 2023 года

Внешний долг Молдавии за полгода вырос на 6,8%

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Михай Карауш/РИА Новости

Валовый внешний долг Молдавии в первой половине текущего года возрос почти на 7%, достигнув значения $10,242 млрд. Об этом следует из предварительных данных Национального банка республики, сообщил ТАСС.

Уровень валового внешнего долга по отношению к ВВП в отчетный период составил 67,2%, увеличившись на 1,1 п.п.

По информации регулятора, доля государственного долга выросла на 9,5%, до $3,574 млрд. Этот показатель составил 34,9% от общей суммы задолженности.

Стало известно, что в эти же сроки внешние обязательства частного сектора Молдавии повысились на 5,3%, до $6,667 млрд.

Как уточняется, в июне 2022 года внешний долг Молдавии был меньше и составлял $8,617 млрд.

До этого в «Ъ» сообщили, что Молдавия хочет урегулировать спор по долгам за газ выплатой в $153 млн. По мнению эксперта Сергея Кондратьева, проведенный Молдавией аудит носит субъективный характер и не может служить основанием для списания долгов.

Ранее в Госдуме раскритиковали просьбу Молдавии простить долги за газ перед Россией.

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