Президент России Владимир Путин заявил на международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка», что кредиты развивающимся странам не должны быть оброком или контрибуцией, как это закрепилось в практике. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Путина, современные кредитные отношения обслуживают лишь интересы так называемого «золотого миллиарда».

«Мы должны менять эти правила», — подчеркнул российский президент.

До этого член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин напомнил, что президент РФ Владимир Путин увеличил квоту для студентов из стран Африки, что наметило важное направление сотрудничества — инвестиции в кадровый потенциал Африки и комплексную работу с иностранными студентами.

По словам политолога, РФ занимает второе место по числу выпускников, ставших президентами, министрами и депутатами в своих странах. Малинин отметил, что Россия, открывая конкурсы для иностранцев, например «Лидеры России», побуждает их оставаться и приносить пользу нашей стране.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.