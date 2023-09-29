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Путин высказался о долгах развивающихся стран

Путин: современная мировая финансовая система выгодна «золотому миллиарду»

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РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил на международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка», что кредиты развивающимся странам не должны быть оброком или контрибуцией, как это закрепилось в практике. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Путина, современные кредитные отношения обслуживают лишь интересы так называемого «золотого миллиарда».

«Мы должны менять эти правила», — подчеркнул российский президент.

До этого член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин напомнил, что президент РФ Владимир Путин увеличил квоту для студентов из стран Африки, что наметило важное направление сотрудничества — инвестиции в кадровый потенциал Африки и комплексную работу с иностранными студентами.

По словам политолога, РФ занимает второе место по числу выпускников, ставших президентами, министрами и депутатами в своих странах. Малинин отметил, что Россия, открывая конкурсы для иностранцев, например «Лидеры России», побуждает их оставаться и приносить пользу нашей стране.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.

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