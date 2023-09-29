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«Аэрофлот» имеет много самолетов для рейсов за границу

«Аэрофлот» обладает достаточным количеством флота для рейсов за границу

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Аэрофлот

«Аэрофлот» сообщил, что обладает достаточным числом самолетов для того, чтобы выполнять рейсы за границу. Об этом сообщает ТАСС.

«Имеющегося флота достаточно для бесперебойного выполнения запланированной программы полетов по всем международным направлениям», — говорится в сообщении авиакомпании.

Ранее сообщалось, что S7 вынужденно задерживает некоторые зарубежные рейсы — в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), Бангкок (Таиланд) и Ургенч (Узбекистан). Там уточнили, что авиакомпания ожидает разрешения властей РФ на выполнение ряда международных рейсов.

В пятницу источник «Интерфакса» в авиаотрасли рассказал, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать для полетов за рубеж (за исключением Белоруссии и Турции) самолеты, законтрактованные у Государственной транспортной лизинговой компании из-за риска их ареста в рамках процедуры банкротства. Речь идет примерно о полусотне воздушных судов пяти авиакомпаний: «Аэрофлота», «России», S7, «Ямала» и «Авроры».

Ранее Росавиация рассказала авиакомпаниям о риске ареста самолетов за границей.

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