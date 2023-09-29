Торговая сеть «Пятерочка» открыла 300-й франчайзинговый магазин в России. Он заработал в Красногорском районе Московской области, сообщает пресс-служба сети.

Новая торговая точка стала 155 магазином по франшизе в регионе и 200-м на территории Центрального федерального округа. Ее площадь составляет более 800 кв. м. Магазин оформлен в соответствии с обновленной концепцией сети. На точке есть кофе-корнер и собственная пекарня.

«Для Пятерочки важно активно участвовать в формировании здорового предпринимательского климата. И франшиза – отличный инструмент для этого. Ведь мы передаем партнерам наши стандарты качества и оказываем им комплексную поддержку на каждом этапе работы, что дает возможность начинающим предпринимателям развиваться более уверенно», – отметил директор департамента франчайзинга торговой сети «Пятерочка» Михаил Кольцов.

По его словам, именно продуктовая франшиза является наиболее эффективным направлением для открытия бизнеса.

«Наши показатели и темпы развития это подтверждают. До конца года мы планируем открыть еще не менее 50 франчайзинговых магазинов», — добавил он.

В пресс-службе сети уточнили, что франчайзи является собственником помещения, в котором заработал магазин. Ранее предприниматель сдавал место в аренду торговым сетям, однако затем решил и сам открыть магазин под известным брендом.

Торговая точка расположена в жилом комплексе с плотной застройкой, внешне и по наполнению она совсем не отличается от любой другой «Пятерочки».