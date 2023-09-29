Греф заявил о важности гармонизации взаимодействия общества и природы

Каждая страна должна определить свой набор показателей, которые будут отражать состояние и взаимодействие природы и общества. Качественная навигационная система — минимум, необходимый для того, чтобы преодолеть текущие вызовы, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на пленарном заседании «От экологии мышления к экологическому суверенитету» на международном форуме «Эко Алтай. Нить природы».

В приветственном слове президент банка подчеркнул, что люди — главные бенефициары даров природы, которые при этом генерируют и самую большую нагрузку на экосистемы.

По его словам, уже сегодня общество переживает глобальные потрясения, прежде всего климатические, в основе которых лежит человеческая деятельность.

«Нам нужно создать свой набор показателей, которые будут отражать реальное состояние природы и взаимодействие человека с ней. Создание такой качественной навигационной системы — это тот минимум, необходимый, чтобы получать адекватную и точную обратную связь от окружающей среды и принимать правильные решения», — сказал Греф.

Также глава Сбера рассказал о вкладе России в решение проблем сохранения природы.

«Что касается России, наш потенциальный вклад в решение глобальной проблемы сохранения природы уникален. Росстат оценил стоимость природных ресурсов в нашей стране в 104 трлн рублей. Это 19% всех национальных богатств страны. И очевидно, что мы должны очень бережно этим пользоваться», — отметил Греф.

Президент банка отдельно остановился на роли и значении Алтая в развитии экологической повестки. Герман Греф также отметил, что банк активно принимает участие в высадке леса, в том числе в республике Алтай, восстанавливает ценные породы рыб в реках региона, а также оцифровывает экотропы ― уже сейчас 15 маршрутов занесены в онлайн-карты 2GIS.

«В этом году мы принимаем новую стратегию ESG. И мы хотим существенно расширить наше участие во всех элементах, в первую очередь в части social. Вместе с правительством мы подготовили целый комплекс документов, чтобы Россия была одной из ключевых стран мира не только по размеру территории, но и по потенциалу для решения экологических проблем. Мы полагаем, что социальная ответственность — это неотъемлемая часть деятельности крупных компаний», — добавил Греф.