«Лига Ставок» и «Игры Будущего» займутся развитием фиджитал спорта в России

Букмекерская компания «Лига Ставок» (ООО «ПМБК») и «Игры Будущего» заключили спонсорский договор в рамках официальной медиапрезентации турнира в координационном центре правительства России.

Компания получила статус официального букмекера «Игр Будущего». В рамках сотрудничества партнеры откроют фиджитал формат для россиян.

«Мы очень рады новому этапу сотрудничества с «Лигой Ставок». Это – одна из первых компаний, выразившая интерес к нашему проекту. Мы счастливы, что лидер букмекерской отрасли, высокотехнологичная и инновационная компания инвестируют в развитие национального спорта», — сообщил Максим Денисов, гендиректор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», официальный организатор турнира «Игры Будущего».

По словам президента «Лиги Ставок» Юрия Красовского, «Игры Будущего» могут стать беспрецедентным проектом в истории мирового спорта, поэтому компания готова оказывать содействие правительству РФ на всех этапах его реализации.

«Мы стремимся активней многих участвовать в развитии национального спорта во всех видах и на всех уровнях, мы выделяем миллиарды рублей по всем доступным нам каналам – целевые отчисления, реклама, спонсорство, благотворительность, формируя системный отраслевой подход к спортивным клубам, строительству инфраструктуры, реализации специальных проектов развития спорта и благотворительности», — сказал он.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что сеть предприятий быстрого питания «Вкусно – и точка» стала партнером первого в мире международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего».