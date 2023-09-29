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Британия ввела санкции против Центризбиркома России

Великобритания ввела санкции против Центральной избирательной комиссии РФ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Великобритания ввела санкции против Центральной избирательной комиссии РФ, передает ТАСС.

Лондон расширил антироссийский санкционный список на 11 позиций. Ограничения были введены в отношении главы МЧС России Александра Куренкова, главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, депутата Госдумы, руководителя центрального исполкома партии «Единая Россия» Александра Сидякина, заместителя главы администрации Запорожской области Виктора Емельяненко и других.

Санкции подразумевают запрет на въезд в Британию и заморозку активов в случае их обнаружения.

7 сентября Великобритания ввела санкции против 11 граждан России за незаконную деятельность в киберпространстве. В санкционный список были включены Михаил Чернов, Максим Галочкин, Максим Халиуллин, Артем Куров, Сергей Логунцов, Александр Можаев, Дмитрий Путилин, Максим Руденский, Михаил Царев, Вадим Валиахметов и Андрей Жуков.

27 сентября Россия включила в санкционный список еще 23 граждан Великобритании. В него попали сотрудники военных и силовых структур, сотрудники политологических центров. Самый высокопоставленный фигурант списка — начальник штаба обороны ВС королевства Энтони Радакин.

Ранее в Китаеоценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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