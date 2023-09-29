Президент России Владимир Путин разрешил сделки с акциями банка «Интеза» — российской «дочки» итальянской Intesa Sanpaolo, сообщает РИА Новости.

Банковская группа Intesa Sanpaolo закрыла свое представительство в России, при этом российская «дочка» группы — АО «Банк Интеза» продолжила работу в штатном режиме.

Ранее банк «Интеза» на своем сайте сообщил о введении комиссии при внесении на счет наличных в долларах и евро. Сборы начали действовать с 1 августа.

Согласно новым тарифам банка, комиссию в 5% нужно будет заплатить при пополнении счета на сумму до 100 тыс. долларов или евро. При внесении на счет большей суммы сбор составит 10%. Комиссия не будет действовать только в случае погашения валютного кредита.

В апреле кредитная организация прекратила открывать счета новым частным клиентам в России, сообщал Forbes. Такое решение в кол-центре банка объяснили «валютными ограничениями», не уточнив, о чем именно идет речь. В пресс-службе банка этот вопрос также не разъяснили, воздержавшись от дополнительных комментариев

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.