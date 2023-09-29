Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин разрешил сделки с акциями банка «Интеза»

Путин разрешил проводить сделки с акциями дочки итальянского банка «Интеза»

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Президент России Владимир Путин разрешил сделки с акциями банка «Интеза» — российской «дочки» итальянской Intesa Sanpaolo, сообщает РИА Новости.

Банковская группа Intesa Sanpaolo закрыла свое представительство в России, при этом российская «дочка» группы — АО «Банк Интеза» продолжила работу в штатном режиме.

Ранее банк «Интеза» на своем сайте сообщил о введении комиссии при внесении на счет наличных в долларах и евро. Сборы начали действовать с 1 августа.

Согласно новым тарифам банка, комиссию в 5% нужно будет заплатить при пополнении счета на сумму до 100 тыс. долларов или евро. При внесении на счет большей суммы сбор составит 10%. Комиссия не будет действовать только в случае погашения валютного кредита.

В апреле кредитная организация прекратила открывать счета новым частным клиентам в России, сообщал Forbes. Такое решение в кол-центре банка объяснили «валютными ограничениями», не уточнив, о чем именно идет речь. В пресс-службе банка этот вопрос также не разъяснили, воздержавшись от дополнительных комментариев

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях