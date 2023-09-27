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На Украине сообщили, что Польша рассматривает вопрос выдачи лицензий их экспортерам

В Киеве заявили, что Варшава изучает вопрос выдачи лицензий экспортерам Украины

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Shutterstock

Министерство аграрной политики Украины по итогам переговоров своего главы Николая Сольского с его польским коллегой Робертом Телюсом сообщило, что Варшава в течение недели согласует алгоритм выдачи лицензий украинским экспортерам агропродукции, передает РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что в ходе встречи в режиме онлайн обсуждался план действий Украины по экспорту сельскохозяйственной продукции в Польшу и процедура выдачи лицензий агропредпринимателям от украинского правительства.

«В польском правительстве обсуждают этот вопрос, определяют, кто будет согласовывать или не согласовывать выдачу таких лицензий», — говорится в сообщении.

Кроме этого, Телюс и Сольский договорились встретиться через неделю, чтобы обсудить результаты рассмотрения вопроса о введении процедуры лицензирования. Также в ближайшие дни состоится трехсторонняя встреча министров сельского хозяйства Украины, Польши и Литвы, на котором будет обсуждаться вопрос переноса ветеринарного контроля на территорию страны назначения экспорта.

15 сентября руководство ЕС приняло решение снять запрет на импорт украинского зерна в страны регионального содружества. В то же время Брюссель потребовал от Киева принять меры и разработать план действий, касающийся контроля за вывозом продукции.

Несмотря на это, ряд государств посчитали такие меры недостаточными и самостоятельно продлили эмбарго на поставки украинского зерна. В их числе оказались Польша, Венгрия и Словакия. Впоследствии из-за данного решения киевские власти направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против указанных стран.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) также примет участие в судебном разбирательстве по зерну.

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