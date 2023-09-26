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Исследование показало, сколько россиян замечали нехватку сердечно-сосудистых лекарств

«Ъ»: 40% респондентов сталкивались с отсутствием в аптеках льготного препарата

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Свыше 40% опрошенных российских граждан столкнулись с нехваткой в аптеках одного вида льготных препаратов — речь о лекарствах из категории сердечно-сосудистых. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Всероссийского союза пациентов.

Известно, что опрос более тысячи жителей 78 регионов страны показал, что почти половина, 42,5% из них, ощущали отсутствие в аптеках необходимых препаратов.

При этом в прошлом году таких пациентов было еще больше — 56,2%, подчеркнули в СМИ.

Как уточняется, 53% опрошенных российских льготников приобретали на собственные деньги препараты.

В свою очередь Россздавнадзор обратил внимание, что жалоб от льготников, которым предназначались указанные лекарства, не поступало.

До этого директор RNC Pharma Николай Беспалов не увидел дефицита импортных лекарств в России. По его словам, ситуация по данному направлению за последние годы, напротив, улучшилась.

Ранее в российских аптеках заявили о дефиците популярного антидепрессанта.

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