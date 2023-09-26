Байден присоединится к пикету работников автопрома

Во вторник, согласно публикации рабочего графика президента США Джо Байдена, он отправится в штат Мичиган. В полдень по местному времени (19:00 мск) он планирует присоединиться к забастовке работников автомобильных предприятий. Об этом написало агентство РИА Новости.

Глава государства намерен поддержать мужчин и женщин, присоединившись к пикету работников, «борющихся за справедливую долю благ, которые они сами помогли создать».

Мероприятие продлится не более двух часов, после чего у главы государства запланирован вылет в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Байден отправляется в Мичиган на день раньше, чем ожидается выступление его главного политического конкурента, республиканца Дональда Трампа, который также является кандидатом на президентский пост на выборах 2024 года.

Трамп в свою очередь пообещал в случае прихода к власти радикально снизить цены на энергоресурсы. Кроме того, он выступил за введение пошлин на многие иностранные товары в рамках международной торговли. Он обещал принять закон обратной взаимности в торговле, который предусматривал бы введение ответных пошлин против любой страны, вводящей пошлины на товары из США.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.