Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден присоединится к пикету работников автопрома

Президент США Байден во вторник присоединится к пикету работников автопрома

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Во вторник, согласно публикации рабочего графика президента США Джо Байдена, он отправится в штат Мичиган. В полдень по местному времени (19:00 мск) он планирует присоединиться к забастовке работников автомобильных предприятий. Об этом написало агентство РИА Новости.

Глава государства намерен поддержать мужчин и женщин, присоединившись к пикету работников, «борющихся за справедливую долю благ, которые они сами помогли создать».

Мероприятие продлится не более двух часов, после чего у главы государства запланирован вылет в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Байден отправляется в Мичиган на день раньше, чем ожидается выступление его главного политического конкурента, республиканца Дональда Трампа, который также является кандидатом на президентский пост на выборах 2024 года.

Трамп в свою очередь пообещал в случае прихода к власти радикально снизить цены на энергоресурсы. Кроме того, он выступил за введение пошлин на многие иностранные товары в рамках международной торговли. Он обещал принять закон обратной взаимности в торговле, который предусматривал бы введение ответных пошлин против любой страны, вводящей пошлины на товары из США.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях