ЦБ РФ может передать наличные коммерческим банкам

Заместитель председателя Центрального Банка России Сергей Белов заявил, что регулятор может передать на хранение наличные средства коммерческим банкам для развития системы наличного денежного обращения (НДО). Об этом сообщает издание «Известия».

«Эта практика оказалась чрезвычайно востребованной. Она позволяет банкам сократить транспортные расходы и затраты, которые связаны со сдачей и получением наличных в Банке России. И самое главное, это позволяет им более гибко управлять собственной ликвидностью — ведь чтобы зачислить деньги на свой корреспондентский счет, банку не надо физически доставлять наличные в наши подразделения», — сказал Белов.

Ранее Белов анонсировал презентацию новых банкнот по 1 тыс. и 5 тыс. рублей в октябре. Сообщается, что банкноты будут модернизированы, но по цвету не будут отличаться от действующих. По словам Белова, до конца 2025 года в ЦБ намерены завершить поэтапную модернизацию банкнот пяти номиналов — 5 тыс., 1 тыс., 500, 50 и 10 рублей. Уже завершена модернизация банкноты по 100 рублей, однако отмечается, что новые банкноты встречаются редко.

Ранее ЦБ рассказал, заменят ли бумажные купюры монеты по 5 и 10 рублей.