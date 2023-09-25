Эксперт рассказал, на каких странах скажется запрет на экспорт топлива РФ

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский заявил РБК, что запрет России на экспорт топлива скажется на Грузии и Турции.

По его словам, из-за временного запрета у Грузии, Турции и Бразилии могут возникнуть трудности с закупкой нефтепродуктов.

По данным экспертов, за первое полугодие 2023 года Грузия импортировала 554,2 тыс. тонн нефтепродуктов, из них 81,1% — российское топливо.

Ранее первый замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из РФ ввели бессрочно.

По его словам, эта мера должна очень быстро дать эффект, поскольку «прекратится вымывание, потому что достаточно ощутимый объем» приобретался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и затем вывозился на экспорт. В настоящее время, как отметил Сорокин, такая возможность отсутствует. Данная мера «все прикрывает», указал он.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.