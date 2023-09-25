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В Минфине оценили возможность повышения основных налогов в ближайшие годы

Сазанов сообщил, что повышения основных налогов в 2024-2026 гг. не запланировано

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Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил, что повышения основных налогов, по проекту бюджета на 2024, 2025 и 2026 годы, не предполагается. Об этом сообщает ТАСС.

«Принято решение не повышать основные налоги. Соответственно, основной упор будет сделан на администрирование, поэтому только на следующий год план по доходам, которые администрируются ФНС, установлен на 14% плюс к этому году», — уточнил Сазанов.

В понедельник, 25 сентября, прошло заседание расширенной коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС).

До этого российский депутат Леонид Слуцкий предложил снижение налога при продаже недвижимости. Предложенные изменения планируется внести в Налоговый кодекс РФ.

Также стало известно, что в 2024 году вычеты из налогов на обучение ребенка удвоят. Ожидается, что предельный размер социального вычета по налогу на доходы физлиц на обучение ребенка будет увеличен с 50 тыс. до 110 тыс. рублей.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.

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