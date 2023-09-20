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Рубль усилил рост к закрытию торговой сессии

Рубль укрепился на заявлениях о возможных мерах валютного контроля

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Shutterstock

Российский рубль усилил рост на торгах Московской биржи после заявлений замминистра финансов Алексея Моисеева о рассмотрении властями РФ ряда мер валютного контроля. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

По состоянию на 18:05 мск курс доллара упал до отметки ₽96,22, что на 0,33% ниже, чем закрытие предыдущей сессии. По состоянию на 19:00 «американец» продолжил свое падение, закрепившись на отметке ₽96,15. Евро в это же время обваливалось до ₽103,07, но к 19:00 мск, после недолгого подъема, упало до ₽103,03. Курс юаня корректировался до ₽13,16, затем наметился разворот, но к концу торгов курс вновь достиг отметки в ₽13,16.

Ранее на расширенном заседании комитета Госдумы по финрынкам замминистра финансов Денис Моисеев сообщил о готовящихся изменениях в валютном законодательстве. По его словам, рассматриваются меры по восстановлению ограничений, направленных на сдерживание оттока капитала.

В начале 2022 года были введены жесткие меры валютного контроля, но летом их постепенно смягчили. Однако сейчас капитал выводится через «дружественные страны» в рублях. Это происходит за счет льготного режима для таких операций.

Предложения по ужесточению контроля уже разработаны Минфином и обсуждаются. Моисеев надеется скоро огласить принятые решения. Зампред ЦБ Заботкин не поддержал усиление ограничений, считая действующие меры достаточными.

Ранее в России не исключили очередной волны ослабления курса рубля.

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