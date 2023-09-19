В Госдуме рассказали, как можно укрепить курс рубля

Для укрепления курса рубля необходим рост объемов российского несырьевого экспорта. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.

По его словам, такая мера позволит нарастить продажи валютной выручки на внутреннем рынке. Парламентарий пояснил, что имеет в виду максимально широкий список категорий поставок.

«Речь идет фактически обо всех категориях несырьевого экспорта, включая зерно, машины», — уточнил Савченко.

Парламентарий отметил, что меры запретительного характера, в том числе ограничения на снятие валюты со счетов в российских банках и ограничения по выводу капитала за рубеж кажутся менее эффективными.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку РФ принять меры для укрепления курса рубля. Он назвал его «главным фактором», который играет роль в повышении цен. А инфляция, в свою очередь, в настоящее время является основной проблемой отечественной экономики, объяснил глава государства.

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Ранее «Газета.Ru» рассказала, с чем было связано резкое укрепление курса рубля на прошлой неделе.