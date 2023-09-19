Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, как можно укрепить курс рубля

Депутат Савченко: нужно увеличить объем несырьевого экспорта для поддержки рубля

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Для укрепления курса рубля необходим рост объемов российского несырьевого экспорта. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.

По его словам, такая мера позволит нарастить продажи валютной выручки на внутреннем рынке. Парламентарий пояснил, что имеет в виду максимально широкий список категорий поставок.

«Речь идет фактически обо всех категориях несырьевого экспорта, включая зерно, машины», — уточнил Савченко.

Парламентарий отметил, что меры запретительного характера, в том числе ограничения на снятие валюты со счетов в российских банках и ограничения по выводу капитала за рубеж кажутся менее эффективными.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку РФ принять меры для укрепления курса рубля. Он назвал его «главным фактором», который играет роль в повышении цен. А инфляция, в свою очередь, в настоящее время является основной проблемой отечественной экономики, объяснил глава государства.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, с чем было связано резкое укрепление курса рубля на прошлой неделе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях