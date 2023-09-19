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В ФТС назвали главные источники доходов бюджета России

ФТС: экспорт продовольствия становится главной статьей доходов бюджета России

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Экспорт продовольствия становится главной статьей доходов федерального бюджета России после нефти и газа. Об этом заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, в стране практически перевыполнены показатели по экспорту зерновых относительно 2022 года. Чаще всего экспортируются зерновые, также масличные культуры, масло, растительное масло, подсолнечник. Основные покупатели российского зерна — Китай, страны Ближнего Востока, Египет, Казахстан.

Давыдов добавил, что рост экспорта продукции агропромышленного комплекса составляет около 70% в весовом выражении, в ценовой категории — поменьше, поскольку все зависит от конъюнктуры стоимости продуктов.

На этой неделе президент России Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы заявил о стабилизации ситуации с бюджетом и его профиците в августе.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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