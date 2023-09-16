Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что два грузовых судна направились в украинские порты по временному коридору, чтобы погрузить зерно для перевозки на африканские и азиатские рынки. Об этом сообщает Reuters.

«Два сухогруза Resilient Africa и Aroyat уже направляются по Черному морю в украинские порты для загрузки почти 20 тысяч тонн пшеницы для Африки и Азии», — заявил он.

Отмечается, что оба судна в настоящее время находятся в северной части Черного моря.

До этого сообщалось, что Украина в августе сократила экспорт зерна на четверть в годовом выражении и на 2% по сравнению с июлем. По данным Минсельхоза и таможни Украины, в прошлом месяце поставки зерна сократились до 2,25 млн тонн. В годовом выражении это падение составило 24%.

17 июля 2023 года зерновая сделка прекратила действие. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова вернуться к участию в соглашении в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.

Ранее Лавров заявил, что Киев призвал ООН забыть о России в вопросе возвращения к зерновой сделке.