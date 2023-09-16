Власти Польши заявили о пользе для самой Украины от эмбарго на ее зерно

Запрет ввоза в Польшу украинского зерна введен в интересах самой Украины, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс, передает РИА Новости.

Так, по его словам, в феврале этого года транзитом через Польшу провезли 114 тонн зерна, в марте — 120 тысяч тонн, а после введения эмбарго в июне — 260 тысяч тонн. Телюс указал, что после введения ограничений транзит оказался выше, что подтверждается и показателями из соседних с Украиной стран.

Накануне польские власти ввели бессрочный запрет на ввоз в страну зерна с Украины. Как заявил министр по вопросам развития и технологии Польши Вальдемар Буда, это решение было принято из-за того, что Еврокомиссия отказалась продлять эмбарго на ввоз зерна с Украины в пять стран, в том числе и Польшу.

В ЕК также заявили, что правительство Украины обязалось принять меры, направленные на предотвращение скачков объемов поставляемого в страны Евросоюза зерна.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.