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В России повысят ставку НДС на гамбургеры

ФНС: с 1 октября НДС на пиццу и гамбургеры в России вырастет с 10% до 20%

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что с 1 октября налог на добавочную стоимость (НДС) на гамбургеры в РФ вырастет до 20%. Соответствующая публикация размещена на сайте ведомства.

Уточняется, что речь идет о «кулинарных изделиях вида сэндвич, включая гамбургер, чизбургер и аналогичные изделия».

По данным ФНС, до 1 октября 2023 такая продукция прямо не была указана в так называемом перечня №908, в котором названы кулинарные изделия и продукты питания, облагаемые этим налогом по ставке 10%, однако там были перечислены категории продовольственных товаров, смежные с гамбургерами, которые позволяли облагать их налогом по 10%-й ставке.

Приказ об исключении гамбургеров из этого перечня был принят 15 августа 2023 года Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии «в целях исключения неопределенности». Также из него была исключена «Пицца замороженная или иным образом законсервированная пицца».

До этого сообщалось, что на три сети фастфуда приходится 45% посещений общепита в РФ.

Ранее в России оценили стоимость отмены НДС для общепита.

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