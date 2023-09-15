В Британии прекратили расследование фактов обхода санкций в отношении Фридмана

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью прекратило расследование предполагаемых фактов обхода санкций в отношении российского предпринимателя Михаила Фридмана. Об этом сообщает Bloomberg.

5 сентября Служба безопасности Украины предъявила обвинение в финансировании спецоперации России российскому предпринимателю Михаилу Фридману. По информации СБУ, с 24 февраля прошлого года Фридман якобы вложил порядка двух млрд рублей в несколько российских военных заводов. Также бизнесмена подозревают в распространении продовольствия, одежды и другой продукции для военнослужащих Вооруженных сил РФ. Кроме того, украинские спецслужбы считают, что его страховые компании взяли на себя страхование военной техники, жизни и здоровья российских солдат на фронте.

11 августа США внесли основателя «Альфа-банка» Михаила Фридмана и еще одного крупного акционера «Альфа-банка» Петра Авена в санкционные списки.

Ранее суд ЕС впервые снял санкции с российского бизнесмена.