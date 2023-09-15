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В России прогнозируют очередное повышение ключевой ставки Центробанком

Экономист Беляев ожидает повышение ключевой ставки ЦБ на 1-2 процентных пункта

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев ожидает, что Банк России на сегодняшнем заседании решит снова поднять ключевую ставку. Такое мнение он высказал в беседе с изданием Lenta.ru.

Как отметил эксперт, в обостренной обстановке ЦБ обычно поднимает ставку.

По его мнению, россиян уже готовят к этому в информационном поле, поэтому в СМИ сообщают, что 15 сентября состоится заседание совета директоров регулятора, где будет обсуждаться вопрос повышения или возможности повышения ключевой ставки.

Финансовый аналитик также напомнил, что на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин заявил о «некоторых вопросах» к Центробанку.

Экономист считает, что после повышения ключевой ставки в августе ЦБ ничего толком не добился и действовал слишком аккуратно, поэтому «можно сделать вывод, что, как минимум, снижения не будет — это абсолютно точно, и не исключено, что на пункт или два ставку повысят».

Ранее аналитики заявили, что у российского Центробанка есть сдержанное и агрессивное решение по ключевой ставке.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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