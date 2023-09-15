Руководителем восстановления Украины от США назначили миллиардершу

Президент США Джо Байден назначил миллиардершу, экс-министра торговли Пенни Притцкер представителем по восстановлению Украины, сообщает сайт Государственного департамента США.

В анонсе уточняется, что Притцкер была выбрана из-за ее «глубоких личных связей с Украиной и украинской диаспорой», а также большим опытом работы в роли спецпредставителя.

Личное состояние Притцкер составляет $3,3 млрд. При этом она принадлежит к одной из богатейших семей Соединенных Штатов, общий капитал которой составляет $32,5 млрд. Пост министра торговли Притцкер занимала при Бараке Обаме, а также входила в его команду на президентских выборах, добывая средства на предвыборную кампанию.

Притцкер будет заниматься координацией работы с Евросоюзом, G7 и Украиной по восстановлению страны.

Ранее стало известно, когда пройдет встреча в Стамбуле по восстановлению экономики Украины.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.