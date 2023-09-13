В РФ предложили регулировать тарифы на транспортировку топлива

В России рассматривается вариант введения госрегулирования тарифов на транспортировку топлива, чтобы ограничить рост цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо Минтранса в профильные ведомства.

Предложение исходит от нефтяных компаний, которые жалуются на 25-процентный рост тарифов с начала года. Это увеличивает издержки АЗС и ведет к подорожанию топлива в регионах.

Однако перевозчики против инициативы, поскольку тарифы ниже рыночных могут привести к прекращению их работы, отметили эксперты, опрошенные изданием. По их мнению, регулирование не решит проблему высоких цен, так как их определяет ситуация на бирже.

«Если ввести ограничения на стоимость перевозки, транспортные компании вынуждены будут экономить на техобслуживании машин и на зарплатах водителей. Это приведет к росту поломок», — заметил эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин.

Как альтернативу, чтобы стабилизировать ситуацию, эксперты предлагают запретить экспорт топлива во время уборочной кампании.

Накануне министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что министерство выполнит поручение президента РФ Владимира Путина по дополнительным мерам для стабилизации топливного рынка.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что дефицит ГСМ может остановить полевые работы.