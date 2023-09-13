Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В РФ предложили регулировать тарифы на транспортировку топлива

Власти изучают возможность введения регулирования тарифов на перевозку топлива

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

В России рассматривается вариант введения госрегулирования тарифов на транспортировку топлива, чтобы ограничить рост цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо Минтранса в профильные ведомства.

Предложение исходит от нефтяных компаний, которые жалуются на 25-процентный рост тарифов с начала года. Это увеличивает издержки АЗС и ведет к подорожанию топлива в регионах.

Однако перевозчики против инициативы, поскольку тарифы ниже рыночных могут привести к прекращению их работы, отметили эксперты, опрошенные изданием. По их мнению, регулирование не решит проблему высоких цен, так как их определяет ситуация на бирже.

«Если ввести ограничения на стоимость перевозки, транспортные компании вынуждены будут экономить на техобслуживании машин и на зарплатах водителей. Это приведет к росту поломок», — заметил эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин.

Как альтернативу, чтобы стабилизировать ситуацию, эксперты предлагают запретить экспорт топлива во время уборочной кампании.

Накануне министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что министерство выполнит поручение президента РФ Владимира Путина по дополнительным мерам для стабилизации топливного рынка.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что дефицит ГСМ может остановить полевые работы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях