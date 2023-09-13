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В Польше заявили о росте числа предпринимателей с гражданством РФ

Rzeczpospolita: в Польше увеличилось число компаний, принадлежащих россиянам

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Global Look Press

Число российских предпринимателей, которые работают в Польше, за прошедший год возросло на 40%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Rzeczpospolita, которое приводит сведения министерства по вопросам развития и технологии страны.

По подсчетам ведомства, в Польше продолжается или временно прекращена деятельность 1 732 фирм с российским участием.

Из них 1 315 предприятий принадлежат людям, располагающим лишь российским гражданством. Годом ранее таких фирм было 1 120 и 903 соответственно.

«Я считаю, что эти данные даже занижены», — пояснил экономист Анджей Садовский.

По словам эксперта, были случаи, когда в стране представители российского капитала, имея украинский паспорт, покупали акции и доли без каких-либо проблем.

До этого глава СВР Сергей Нарышкин уточнял, что угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в потоках мигрантов на восточной границе.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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