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В Минвостокразвития назвали сроки расширения Дальневосточной ипотеки

В Минвостокразвития пообещали расширить Дальневосточную ипотеку до Нового года

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что верхняя планка по кредиту на Дальневосточную ипотеку будет увеличена до 9 млн рублей к Новому году. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Чекункова, Дальневосточная ипотека является важнейшей программой для всех дальневосточников и бизнеса, которая позволила ведомству удвоить темп ввода жилья.

«Чем больше жилья, тем ниже на него цены, чем ниже цены, тем выше спрос и так далее», — отметил министр.

До этого президент России Владимир Путин предложил повысить планку Дальневосточной ипотеки до 9 млн рублей, а также распространить действие программы на всех работников оборонно-промышленного комплекса страны в этом регионе.

11 сентября первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов обратил внимание, что темпы ввода нового жилья на Дальнем Востоке опередили среднероссийские значения. Он счел основным толчком к росту решение президента страны о запуске Дальневосточной ипотеки под 2%. Согласно приведенным им данным, 80% всех жилищных кредитов на Дальнем Востоке приходятся на эту программу.

Ранее в России заявили о серьезных рисках перегрева ипотеки.

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