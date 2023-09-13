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«Почта России» откроет компанию в ОАЭ

«Почта России» откроет компанию в ОАЭ из-за роста обмена почтой

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Генеральный директор федерального почтового оператора «Почта России» Михаил Волков сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме о планах открытия компании в Объединенных Арабских Эмиратах. Он также добавил, что рассматриваются возможности для расширения в другие страны.

Михаил Волков отметил, что страны — участницы БРИКС в последнее время значительно увеличили объемы почтовых отправлений с Россией, увеличившись на более чем 80%. Особенно выделяется рост обмена почтой с ОАЭ. «В настоящее время мы работаем над открытием компании в Дубае, ОАЭ, и рассматриваем возможности для расширения в другие страны. В качестве логистического оператора мы идем в ногу со спросом и клиентами, проводим переговоры с российскими и зарубежными компаниями, и будем предоставлять все необходимые логистические решения», — заявил Волков.

В 2018 году «Почта России» открыла свой первый заграничный филиал в Российском доме науки и культуры в Берлине. В 2019 году было объявлено о регистрации дочерней организации RP Logistics (Shenzhen) Co.Ltd. в Китае, в городе Шэньчжэнь. В то время около 90% международных отправлений «Почты России» приходилось на Китай.

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