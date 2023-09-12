Глава Минвостокразвития раскрыл объем китайских инвестиций в проекты Дальнего Востока

Подрядчики из КНР участвуют в крупных проектах Дальнего Востока с общим объемом инвестиций более 1,2 трлн рублей. Об этом в ходе сессии Восточного экономического форума «Бизнес-диалог — «Россия — Китай» сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Глава ведомства рассказал, что в прошлом году Россия и Китай нарастили объемы грузооборота по знаковым объектам трансграничной логистической инфраструктуры: мосту Нижнеленинское — Тунцзян, Забайкальскому зерновому терминалу, автомобильному мосту Благовещенск — Хэйхэ.

Запуск движения по мосту Благовещенск — Хэйхэ, по его словам, позволяет нарастить товарооборот до 1 млн тонн грузов в год, а грузопоток по железнодорожному мосту Нижнеленинское — Тунцзян на первом этапе составят более 5 млн тонн в год.

Также министр отметил, что этой осенью в Госдуму внесут законопроект, который позволит запустить механизм международной территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). По словам Чекункова, он даст возможность увеличить число партнерских проектов в самых разных областях, например, логистике, сельском хозяйстве, фармацевтике и высоких технологиях.

Одной из первых площадок для создания международной ТОР, подчеркнул Чекунов, может стать остров Большой Уссурийский.

Он уточнил, что в настоящий момент на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток китайские инвестиции участвуют в 49 проектах объемом более 812 млрд рублей.

Кроме того, как напомнил министр, в прошлом году был введен новый преференциальный режим на Курилах, теперь местный бизнес свободен от уплаты налогов на 20 лет.

Одной из самых перспективных в плане сотрудничества сфера Чекунов назвал туризм.

Он заявил, что Россия готова предложить площадки для строительства объектов туристического сервиса, как в Сахалинской области, так и в других регионах Дальнего Востока.

«Со своей стороны гарантируем всем инвесторам из КНР поддержку и готовимся сопровождать проекты от замысла до успеха», —заключил глава Минвостокразвития.