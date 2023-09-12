Турция хочет обсудить предложения по зерновой сделке с Россией

По информации, полученной от источника РИА Новости, входящего в турецкую делегацию по техническим переговорам, Анкара планирует предложить обсудить новые предложения для России по зерновой сделке на техническом уровне в Стамбуле с участием делегаций РФ и ООН.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обратиться к ООН с просьбой направить России еще одно письмо с предложениями по зерновой сделке, включая вопросы переподключения к SWIFT и страхования.

Источник подтвердил, что турецкая сторона желает обсудить детали всех имеющихся предложений, включая новые инициативы, которые разрабатываются совместно с ООН на техническом уровне в Стамбуле с участием российской делегации. Он также отметил, что на данный момент рано говорить о предполагаемых сроках этой встречи.

Согласно уведомлению РФ, действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Президент России Владимир Путин ранее отметил, что условия сделки не выполнялись, несмотря на усилия ООН, поскольку западные страны не соблюдали свои обещания. Путин также указывал, что большая часть украинского зерна была вывезена в западные государства, и главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, так и не была достигнута.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.